وسط جدل واسع.. رجل دين شيعي يؤم وفد حماس للصلاة في إيران

نشرت وسائل إعلام إيرانية، صورًا تظهر رجل دين شيعيًا بارزًا وهو يؤم الصلاة بوفد حركة حماس الفلسطينية، والذي يزور طهران حاليًا، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقى وفد حركة حماس الذي يرأسه صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، رجل الدين الإيراني البارز محسن آراكي، أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، حيث قام رجل الدين الشيعي بإقامة وإمامة الصلاة بوفد حماس. بحسب وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية.

وأثارت الصور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار أغلب المعلقين على الواقعة، إلى ما وصفوه بـ“ازدواجية وتملق الحركة في ظل تعميق علاقاتها بالنظام الإيراني“.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، التقى شخصيًا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، بالعاصمة طهران، حيث قدم العاروري هدية للمرشد الإيراني خلال لقائه به، وهي عبارة عن لوحة تظهر فيها معالم مدينة القدس الشريف.

ووصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة العاروري، إلى طهران في زيارة تستغرق عدة أيام، ويضم الوفد قيادات من الحركة، منهم موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي.

ويرى مراقبون أن حركة حماس تحاول جاهدة إعادة تعميق العلاقات مع النظام في طهران بعد أن شهدت العلاقات فتورًا عقب اعتقال الحركة عناصر من حزب موال لإيران والمعروف بـ ”حركة الصابرين“.