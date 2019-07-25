مدرب نادي الهلال يضع كاريلو في القائمة الآسيوية بديلًا لكارلوس إدواردو

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ فإن مدرب نادي الهلال رازفان لوتشيسكو يتجه لاستبعاد اللاغب كارلوس إدواردو من القائمة الآسيوية على أن يضع البيروفي أندريه كاريلو بدلًا منه.
وكان الهلال قد نجح في شراء بطاقة اللاعب كاريلو الدولية من بنفيكا البرتغالي لمدة أربعة مواسم بعد مفاوضات ماراثونية بين الطرفين.
الجدير بالذكر أن إدارة الهلال كانت تخطط لاستبعاد اللاعب كارلوس إدواردو وبيعه لنادي شباب الأهلي الإماراتي قبل أن تتعثر مفاوضات التجديد مع عموري ويستقر الرأي في الزعيم على الابقاء على إدواردو.
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