الصادق المهدي يشيد بـ"تأييد" قوات "الدعم السريع" للثورة

وأضاف المهدي، خلال ندوة سياسية بمقر الحزب غربي الخرطوم، أن قيادة الجيش لم تناصب الثورة العداء وقد استضافتهم.
وذكرت الوكالة، أن المهدي، أشاد بمواقف اللجنة الأمنية وقوات "الدعم السريع"، وبتأييدهم للثورة وانحيازهم للشعب السوداني.
وتُحمل قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) مسؤولية مقتل عشرات المحتجين، خاصة خلال فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي.
وتابع أن السودان يمر بمرحلة حساسة من تاريخه السياسي، وأن الشعب استطاع أن يحقق تضامنًا سياسيًا غير مسبوق حتى صارت الصورة "شعب واحد، جيش واحد".
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