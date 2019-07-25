الاتحاد الأفريقي: استئناف المفاوضات بين العسكري السوداني وقوى التغيير السبت المقبل

وقال البيان، الذي يحمل توقيع السفير محمد بلعيش، الممثل الدائم للاتحاد الافريقي لدى السودان، أن استئناف التفاوض سيكون في اطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وتابع البيان أن الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة هو دراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والاقصاء،بحسب وكالةالأنباءالسودانية (سونا).
كان المجلس وقوى الحرية والتغيير قد وقعا في السابع عشر من الشهر الجاري بالأحرف الأولى على "الاتفاق السياسي" لتقاسم السلطة بين الجانبين.
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