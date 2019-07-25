علماء يكتشفون "نجمين ميتين" على بعد 8000 سنة ضوئية

وأطلق العلماء على الاكتشاف الجديد اسم ZTF J1539 + 5027 وتم نشر التفاصيل يوم الأربعاء فى مجلة Nature، بواسطة باحثين يستخدمون أداة تعمل على عمل مسح كامل للسماء، والتى تم تصميمها لتحديد مواقع الأشياء التى تتغير بسرعة فى السطوع.
وعند البحث فى كوكبة Boott، اكتشف الباحثون هذا الزوج من النجوم الميتة على بعد حوالى 8000 سنة ضوئية، والقزمان الأبيضان قريبان جدًا من بعضهما بعضًا، حيث بينهما 80،000 كيلومتر فقط، ويسافرون بسرعة تقدر بمئات الكيلومترات فى الثانية.
ويعرف علماء الفلك هذا النظام رسمياً بأنه "ثنائى الكسوف" لأن إحدى النجوم تمر باستمرار أمام الأخرى، كما أن النجمتين لهما كتلة تشبه كتلة شمسنا، لكنهما ليسا توأم.
وقال كيفن بيردج، الباحث الرئيسى فى الدراسة: "بينما يمر النجم الخافت أمام النجم الأكثر إشراقًا، فإنه يحجب معظم الضوء ، مما ينتج عنه نمط وميض مدته سبع دقائق.
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