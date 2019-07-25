أكثر من ساعتين.. المدة الزمنية لفيلم Joker الجديد للنجم جواكين فونيكس

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة المرتقب Joker، عن المدة الزمنية التى سيبلغها الفيلم الجديد المقرر عرضه يوم 4 أكتوبر المقبل بدور السينما العالمية، والتى بلغت ما يقارب الـ 122 دقيقة، أى أكثر من ساعتين.

وطرحت الشركة منذ فترة الصورة الأولى للفيلم المرتقب والتى سرد فيها اللقاء الاول بين النجم العالمى جواكين فونيكس، صاحب شخصية الجوكر الجديدة، امام النجم العالمى روبيرت دى نيرو، الذى يشارك فى بطولة العمل السينمائى المرتقب.

فيلم "Joker" يجمع عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، من أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم ، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل .