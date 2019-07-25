وطرحت الشركة منذ فترة الصورة الأولى للفيلم المرتقب والتى سرد فيها اللقاء الاول بين النجم العالمى جواكين فونيكس، صاحب شخصية الجوكر الجديدة، امام النجم العالمى روبيرت دى نيرو، الذى يشارك فى بطولة العمل السينمائى المرتقب.
فيلم "Joker" يجمع عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، من أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم ، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من ساعتين.. المدة الزمنية لفيلم Joker الجديد للنجم جواكين فونيكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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