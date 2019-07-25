الكويتية هند البلوشى تطرح كليب أغنيتها "وى وى" باللهجة العراقية

طرحت الفنانة الكويتية ​هند البلوشى​، كليب أغنيتها الجديدة "​وى وى​" عبر يوتيوب، وأدتها باللهجة العراقية، بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الفنية.

أغنية "وى وى" من تأليف وألحان يوسف العمانى، توزيع موسيقى عبد الله العمانى، إخراج ثامر العسلاوى، قيما كان إنتاج الأغنية على نفقتها الخاصة.

يشار أن الفنانة هند البلوشى، تشارك حاليا فى عروض المسرحية الكوميدية "عنتر المفلتر" على خشبة مسرح نقابة العاملين فى الكويت، إلى جانب الفنان طارق العلى، شيماء قمبر، أحمد الفرج، جمال الردهان وغيرهم من نجوم الفن فى الخليج.