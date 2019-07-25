هولندا تلغى 180 رحلة جوية بسبب أزمة تزويد الطائرات بالوقود

وذكرت شبكة /ايه بى سى نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم مطار شخيبول أوضح أن عدة آلاف من المسافرين من وإلى المطار تعرضوا لتأخيرات بسبب إلغاء الرحلات الجوية ، فيما اضطرت سلطات المطار إلى إقامة أسرة تحسبًا لاستمرار اضطراب حركة الطيران واضطرار الركاب للبقاء طوال الليل داخل المطار.
ولم يكشف المتحدث باسم المطار عن عدد الركاب المتضررين على وجه الدقة، غير إنه أشار إلى أن عددهم يبلغ عدة آلاف.
وكانت سلطات مطار شخيبول قد حذرت فى وقت سابق من احتمال استمرار هذه الأزمة حتى حلول الليل، معربة عن اسفها إزاء أى مشاكل تعرض لها الركاب أو شركات الطيران.
على صعيد متصل، أعلن متحدث باسم شركة / klm / الهولندية عن احتمال إلغاء رحلات أخرى، غدًا/الخميس/؛ بسبب إعادة تشغيل الرحلات بشكل تدريجى من مطار شخيبول الذى يشهد فى العادة أزمة وقود خلال فترة رحلات الصيف المزدحمة علاوة على ارتفاع درجات الحرارة التى وصلت إلى نحو أربعين درجة فى مدينة إيندهوفن جنوب هولندا، وهو رقم قياسى لم تشهده البلاد منذ 75 عامًا.
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