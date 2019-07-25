بوتين: قيرغيزستان تحتاج إلى الاستقرار السياسى

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مساء الأربعاء ، بأن قيرغيزستان تحتاج في الوقت الحالي إلى الاستقرار السياسي، وأن على الشعب الالتفاف حول قيادته، على وجه الخصوص رئيس البلاد الحالي سورونباي جينبيكوف.

وأكد بوتين للصحفيين عقب استقباله في الكرملين ، الرئيس القرغيزي السابق ألمازبك أتامباييف ، أن روسيا عازمة على تنفيذ كل خطط التعاون مع السلطات في قرغيزستان قائلا: "لدينا خطط كثيرة للتعاون مع قيرغيزستان. ونحن بكل تأكيد عازمون على تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع السلطات الحالية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان رئيس قيرغيزستان السابق ألمازبيك أتامبايف، الذي رفع برلمان البلاد الحصانة عنه ، قد توجه اليوم إلى موسكو على متن طائرة خاصة من قاعدة "كانت" الجوية الروسية ، برفقة عدد من أنصاره ومؤيديه، من بينهم برلمانيون. وكان أتامباييف قد أعلن في وقت سابق عن خططه للسفر إلى موسكو "لمدة يومين".

وفي 20 يونيو الماضي، سلم برلمان قرغيزستان إلى مكتب المدعي العام لائحة من الاتهامات ضد أتامباييف أعدتها "لجنة برلمانية" خاصة.

ووفقاً لفرضية اللجنة ، كان الرئيس السابق ضالعا في قضايا فساد أثناء تحديث محطة بيشكيك الكهروحرارية ، والإفراج عن زعيم عصابة الإجرام المنظم، عزيز باتوكاييف، بناءً على شهادات طبية زائفة.

وقد وصف اتامباييف التهم الموجهة إليه بأنها "سخيفة" .

