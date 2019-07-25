وأكد بوتين للصحفيين عقب استقباله في الكرملين ، الرئيس القرغيزي السابق ألمازبك أتامباييف ، أن روسيا عازمة على تنفيذ كل خطط التعاون مع السلطات في قرغيزستان قائلا: "لدينا خطط كثيرة للتعاون مع قيرغيزستان. ونحن بكل تأكيد عازمون على تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع السلطات الحالية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وكان رئيس قيرغيزستان السابق ألمازبيك أتامبايف، الذي رفع برلمان البلاد الحصانة عنه ، قد توجه اليوم إلى موسكو على متن طائرة خاصة من قاعدة "كانت" الجوية الروسية ، برفقة عدد من أنصاره ومؤيديه، من بينهم برلمانيون. وكان أتامباييف قد أعلن في وقت سابق عن خططه للسفر إلى موسكو "لمدة يومين".
وفي 20 يونيو الماضي، سلم برلمان قرغيزستان إلى مكتب المدعي العام لائحة من الاتهامات ضد أتامباييف أعدتها "لجنة برلمانية" خاصة.
ووفقاً لفرضية اللجنة ، كان الرئيس السابق ضالعا في قضايا فساد أثناء تحديث محطة بيشكيك الكهروحرارية ، والإفراج عن زعيم عصابة الإجرام المنظم، عزيز باتوكاييف، بناءً على شهادات طبية زائفة.
وقد وصف اتامباييف التهم الموجهة إليه بأنها "سخيفة" .
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: قيرغيزستان تحتاج إلى الاستقرار السياسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.