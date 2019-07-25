حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى يثمن دعوة الرئاسة للحوار الوطنى الشامل

ورحب جميعي - في كلمة خلال اجتماع حزبي مساء اليوم بالجزائر العاصمة - بدعوة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حوار وطني يفضي إلى الخروج من الأزمة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الحوار غير اقصائي.
وكشف أن الحزب يعمل - حاليا - على تحضير مؤتمره القادم الذي سيكون تحت شعار (لا للإقصاء والتهميش، نعم لخدمة البلاد والحزب).
وجدد موقف الحزب الداعي إلى مباشرة حوار وطني جاد ورصين، جامع وموحد يفضي إلى توافق وطني لانتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن وذلك انسجاما مع مواقف مؤسستي الجيش والرئاسة.
وثمن الحزب - في بيان عقب الاجتماع - "الموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وعزم قيادته النوفمبرية المجاهدة وحكمتها والتزامها بمرافقة والانسجام مع مطالب الشعب المشروعة".
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