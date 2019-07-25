مؤتمر صحفي هام مشترك بين التغيير والثورية

تعقد الجبهة الثورية السودانية وقوي التغيير بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا مؤتمراً صحفياً هاماً صباح اليوم الموافق ٢٥ يوليو ٢٠١٩، وذلك لإعلان مخرجات التفاوض الجاري بأديس أبابا فيما يخص الإتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الإنتقالية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير قبل اسبوعين الاتفاق السياسي الخاص بهياكل السلطة الانتقالية وينتظر التوقيع على الاعلان الدستوري خلال الايام المقبلة.
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