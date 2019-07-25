رئيس اللجنة الأمنية يأمر باعتقال قيادات المؤتمر الوطني



أصدر رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي أوامر للأجهزة الأمنية بإعتقال كل المجالس القيادية بحزب المؤتمر الوطني، في جميع ولايات البلاد. أصدر رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي أوامر للأجهزة الأمنية بإعتقال كل المجالس القيادية بحزب المؤتمر الوطني، في جميع ولايات البلاد. وتأتي هذه الخطوة عقب محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم .

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