كوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية أطلقت قذيفة "مجهولة"

وحسب (رويترز) قالت رئساة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة في وقت مبكر يوم الخميس من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.
ورفض رؤساء الأركان المشتركة الإدلاء بتفاصيل.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعرب أمس عن أمل بلاده في استئناف المفاوضات مع بوينغ يانغ على مستوى العمل في غضون أسبوعين.
وقال بومبيو في مقابلة مع المحطة الإذاعية "إي هاريت ميداي": "نأمل أن تبدأ المناقشات على مستوى العمل في غضون أسبوعين".
وأضاف: "ينبغي على الكوريين الشماليين الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أنه "وعد بنزع السلاح النووي في بلاده".
وختم بومبيو، قائلا: "يتعين عليهم اتخاذ قرار بأنهم مستعدون لتنفيذ ذلك".
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن إدارته تبادلت رسائل إيجابية في الآونة الأخيرة مع كوريا الشمالية، التي تعمل معها على استئناف محادثات تهدف إلى إنهاء برنامج بيونغ يانغ النووي.
وحذرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، من أنه إذا تراجعت الولايات عن تعهدها بعدم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية، فقد يعرض ذلك المحادثات النووية للخطر.
ورفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاتهامات بأن التدريبات العسكرية ستنتهك أي اتفاق بين ترامب وكيم. وقال مسؤول كوري جنوبي بارز إن التدريب العسكري سيمضي كما هو مقرر له الشهر المقبل.
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