النفط يهبط 1 % رغم تراجع كبير في المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط واحدا بالمائة مساء الأربعاء، لتفشل في استقاء دعم دائم من انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية مع تخوف المستثمرين بشأن الطلب العالمي على النفط.

نيويورك - سبوتنيك. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.18 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

بينما نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.6 بالمئة لتغلق على 55.88 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بادئ الأمر بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وتراجعت المخزونات 10.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/ تموز بينما توقع المحللون انخفاضها أربعة ملايين برميل.