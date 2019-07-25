”نداء تونس“: السبسي لا يزال مرشحنا للانتخابات الرئاسية‎

قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، المنجي الحرباوي، مساء الأربعاء، إن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية هو رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، مؤكدًا أن هذا القرار تمخض عن مؤتمر الحركة الذي عُقد في أبريل/نيسان الماضي.

وقال الحرباوي، خلال تصريح لوكالة الأنباء الرسمية:“الانتخابات الرئاسية مسألة مؤجلة، وما زالت غير مطروحة، إذ إن الحزب يعكف حاليًا على استكمال قوائمه للانتخابات التشريعية“.

و اعتبر أن“الحديث المتداول حول ترشيح وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، لرئاسيات 2019، هو حديث سابق لأوانه، خاصة أن هوية مرشح الحركة قد حسمها المؤتمر“.

وأضاف الحرباوي أن الحزب حسم 80 بالمئة من قوائمه المترشحة للانتخابات التشريعية“، مشيرًا إلى أن الاستقالات التي يشهدها الحزب خلال هذه الفترة أظهرت أن عددًا من المنتمين للحركة“كانت غايتهم الوحيدة الفوز بمقعد بمجلس نواب الشعب، وليس الانتماء للحزب ومبادئه“، وفق تعبيره.

و كان حزب ”نداء تونس، قد حسم، موقفه من الجدل حول مرشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الحالي، معلنًا أن قواعده“لا ترى خيارًا غير ترشيح الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، لفترة رئاسية جديدة“.

Advertisements

وقال المدير التنفيذي للحزب، حافظ السبسي، خلال تصريحات لصحيفة ”الشروق“ المحلية، إن ”ترشيح الباجي قايد السبسي، ضمانة للشعب التونسي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد“.

ويأتي ذلك، بعد أيام من الوعكة الصحية التي تعرَّض لها ”السبسي“، ووسط غموض لا يزال يحوم حول مدى قدرته على الترشح لعهدة رئاسية جديدة، لاسيما بعد أن عبَّر عن رغبته بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي المرتقب بالبلاد.

و كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أعلن في وقت سابق، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا إن البلاد تحتاج إلى التغيير ويجب على الشباب إثبات نفسه.

ل

