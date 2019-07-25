إصابة دبلوماسي بيلاروسي بالرصاص في أنقرة

أصيب دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في إطلاق نار في أنقرة مساء الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة دمير اوران (دها) الإخبارية الخاصة.

وقالت الوكالة، إنّ الدبلوماسي الكسندر بوغانشيف يعمل في سفارة بلاده في أنقرة، وأصيب بعيارين ناريين أطلقهما عليه أحد جيرانه قبل أن يقدم على الانتحار بالسلاح نفسه.

وأوضح حاكم محافظة أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام المحلية أنّ مطلق النار عسكري متقاعد، مشيرًا إلى فتح تحقيق بالخصوص.