سالم الدوسري يوافق على عرض نادي الهلال السعودي للتجديد

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أنها تلقت موافقة وكيل اللاعب سالم الدوسري على العرض الذي تقدمت به الإدارة لتجديد التعاقد مع اللاعب. وبحسب تلك المصادر فإن العرض الهلالي للتجديد مع سالم الدوسري يتضمن استمراره مع الفريق لثلاثة مواسم جديدة وأن التوقيع سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة. وكانت إدارة الهلال قد نجحت مؤخرًا في تجديد التعاقد مع المدافع محمد جحفلي لثلاثة مواسم قادمة. من جهة أخرى تجرب إدارة الهلال بحثًا مكثفًا عن لاعب أجنبي في مركز المحور ليكون بديلًا للإسباني البرتو بوتيا.

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