وبحسب تلك المصادر فإن العرض الهلالي للتجديد مع سالم الدوسري يتضمن استمراره مع الفريق لثلاثة مواسم جديدة
وأن التوقيع سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة.
وكانت إدارة الهلال قد نجحت مؤخرًا في تجديد التعاقد مع المدافع محمد جحفلي لثلاثة مواسم قادمة.
من جهة أخرى تجرب إدارة الهلال بحثًا مكثفًا عن لاعب أجنبي في مركز المحور ليكون بديلًا للإسباني البرتو بوتيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سالم الدوسري يوافق على عرض نادي الهلال السعودي للتجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.