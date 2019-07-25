اليمن.. متحدث عسكري ينفي انسحاب القوات السودانية من الساحل الغربي‎

نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في اليمن، وضاح الدبيش، انسحاب القوات السودانية من جبهات القتال في الساحل الغربي.

وقال الدبيش في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن القوات السودانية ”لم تنسحب، وإنما أعادت الانتشار والتموضع“، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تكتيكًا عسكريًا ينفذ في جميع دول العالم“.

وأضاف أن ”ما تم إشاعته من أخبار بخصوص ذلك، عار عن الصحة“، مؤكدًا أن ”القوات السودانية متواجدة وستستمر في دعم الشرعية كبقية دول التحالف العربي حتى يتم تحرير باقي الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية“.

وأشار الدبيش إلى أن ”الميليشيات الحوثية لم تتجاوب ولم تنفذ الاتفاقات التي تمت مؤخراً في لجنة إعادة الانتشار بل صعدت أكثر مما كان عليه“، لافتًا إلى أن ”أسلوب الحوثيين لن يتغير ما لم يتغير أسلوب الأمم المتحدة وتراخيها مع هذه الميليشيات، وهو الأمر الذي ساهم في تعقيد الأزمة الإنسانية الحالية“.

وكانت تقارير إخبارية زعمت في وقت سابق أن القوات السودانية المشاركة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، انسحبت من عدد من مناطق تمركزها في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.