نائب رئيس المجلس العسكري “حميدتي” : المجلس العسكري ليس عدواً للمدنية ولا عدواً للشباب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان (حميدتي أمس الثلاثاء إن الشعب السوداني لم يستفد حتى الآن من التغيير الذي حدث وأن المستفيدين هم مجموعة النظام السابق، متحدثاً عن خيانة داخلية تعرض لها المجلس العسكري.

وعزا حميدتي الذي كان يتحدث في احتفال بإطلاق سراح أسرى حركات مسلحة في دارفور، وطلب من الحضور الهتاف بـ “مدنية .. مدنية” عدم الاستفادة من التغيير إلى الخلافات بين مكونات المرحلة الانتقالية، قوى الحرية والتغيير من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى.

ودعا إلى ضرورة الوحدة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في كتلة واحدة ونبذ الخلافات بينهما حتى يتمكنان من تحقيق أهداف التغيير، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار وتوالي الأزمات بسبب التأخير في تشكيل الحكومة.

وأضاف “للأسف لم نستفد من التغيير حتى الآن وإنما المستفيدون منه هم النظام السابق، الناس المفروض تم تغييرهم، وبالطريقة دي أنا خائف عليكم من حاجات تانية .. أعرف عدوك من صليحك”، وزاد “أحسن نضع يدنا في أيدي بعض ونستفيد من التغيير”.

وألقى حميدتي باللوم في ذلك على من صعدوا الاحتجاجات ضد المجلس العسكري وتناسوا ما فعله النظام السابق طوال 30 عاماً، حسب قوله، مضيفاً “بدأنا في ملاحقة الأموال المنهوبة بواسطة النظام السابق، لكنكم تركتم نظام الإنقاذ وأصبح شغلكم المجلس العسكري”.وأكد أن المجلس العسكري ليس عدواً للمدنية ولا عدواً للشباب الذين يطالبون بالمدنية، مردفاً “لم نكن ضد المدنية ولا ضد الشباب”.ودعا إلى محاسبة المجلس بالقانون إذا أخطأ، وتابع “شغالين في الحساب وحققنا في الأخطاء ووصلنا لحقائق ودخلنا ناس السجن، وهنالك خيانة داخلية كتيرة جداً ولكن نحن ما سبب فيها، السبب فيها آخرون”.وزاد “الأيام القادمة ستطلعون على الحقائق وستعلمون إذا كان ما نقوله صحيحاً أم لا”.وطوال الأسابيع الأخيرة ظل حميدتي يطلق إشارات بشأن حقائق يمتلكها لكنه يتحفظ عن قولها لحين انتهاء التحقيقات الجارية في عملية فض اعتصام القيادة العامة بالقوة .

وأكد إنه سيكشف عن حقائق موثقة في الوقت المناسب بما لا يمكن لأحد إنكارها أو دحضها.ودعا حميدتي الشباب إلى التروي ومعرفة المطلوب من التغيير وما هي المدنية المطلوبة حتى لا يتم استغلالهم من آخرين يريدون فرض رؤاهم.

وطالب بعدم ظلم قوات الدعم السريع قائلاً إن جنودها الآن منتشرون في شوارع المدن لحماية من يقومون بظلمها، مردفاً “يا أخوانا في زول قاعد في الشارع لمدة 7 شهور ما رجع لأهلو ولا شاف أسرتو، هل دا نزهة؟ صاحب العقل يميز”.

وزاد “أحسن ليكم ما تظلموا الناس أكتر من اللازم، مافي حاجة بتخلينا نقعد في الشوارع كل الزمن دا”.