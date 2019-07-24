مصرع 13 شخصًا على الأقل حتى الآن في انهيار أرضي في الصين

لقي 13 شخصاً على الأقلّ مصرعهم واعتُبر 35 آخرون في عداد المفقودين إثر انزلاق للتربة في إقليم غويتشو الجبلي في جنوب غرب الصين، كما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء.
وحصل الانزلاق مساء الثلاثاء في إحدى القرى التابعة لمدينة ليوبانشيوي التي تبعد 2300 كلم عن بكين.
وطمر الانهيار الأرضي ما مجموعه 21 منزلاً في منطقة يعيش فيها حوالى 50 شخصاً، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية.
وتحدث التلفزيون الرسمي سي.سي.تي.في، عن انزلاق "قوي" جرف كل شيء على امتداد حوالى 500 متر.
وقرابة الساعة 19،00 (11،00 ت غ) تحدثت الشبكة عن 13 قتيلاً على الأقل و35 مفقوداً.
وأفاد التلفزيون الرسمي أنّ عمليات الإنقاذ عرقلها هطول أمطار، وقد بثّ مشاهد لسيارات إسعاف وجرافات تسير ببطء شديد من جراء الوحول في موقع الكارثة.
ودائماً ما تحصل انزلاقات للتربة في المناطق الريفية والجبلية في الصين، خصوصاً خلال الأمطار الغزيرة.
وفي أغسطس 2017، لقي 30 شخصاً على الأقل حتفهم في انزلاقين منفصلين للتربة في إقليم غويتشو نفسه.
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