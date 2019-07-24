إصابة دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في هجوم مسلح في أنقرة

أصيب المستشار الإداري البيلاروسي، ألكساندر بوغانشيف، بعيارين ناريين في منطقة كانكايا في أنقرة.
ويشار إلى أن جار الدبلوماسي هو من قام بإطلاق النار، وهو تركي. وقد أصيب المستشار بجروح خطيرة تم نقله إلى المستشفى على إثرها، وهو الآن في العناية المركزة.
جدير بالذكر أن منفذ الهجوم، وهو عسكري متقاعد، قام بإطلاق النار على نفسه من نفس السلاح.
وأعلنت وزارة الخارجية البلاروسية أن الدبلوماسي في حالة خطرة بعد أن تلقى طلقات نارية من مواطن تركي يعاني من إعاقة عقلية.
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