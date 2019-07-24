عقيلة صالح: تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحا الآن

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الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:32 مأحمد مرعي
قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا ونحارب بأسلحة قديمة، لكننا نتعاون مع دول صديقة للحصول على الدعم والسلاح .
وفقاً للعربية، أكد، اليوم الأربعاء، إن وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات المسلحة والسراج.
وفقاً للعربية، أكد، اليوم الأربعاء، إن وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات المسلحة والسراج.
وأضاف صالح:طلبنا مرارا من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك، مشيراً إلى إن تدخل تركيا في ليبيا لصالح جماعة الإخوان أصبح واضحا الآن.
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