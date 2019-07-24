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إيران تستمر في دعمها للمنظمات الإرهابية وتزوّد الحوثيين بطائرات "درون"

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تستمرّ إيران في ممارسة سياساتها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وذلك من خلال دعمها للمنظمات الإرهابية في هذه البلاد، على رأسهم ميليشات الحوثيين في اليمن وميليشيا حزب الله اللبناني.

وفي هذا الصدد، كشفت رئيس الجمعية الوطنية السورية محمد برمو أنّ "إيران تدير الميليشيات الحوثية في اليمن، من غرفة عمليات الحرس الثوري في مدينة حلب وقد أصبحت الموجه العسكري للأذرع الإيرانية في المنطقة بدءاً من اليمن إلى سوريا مروراً بلبنان". 

وفي حديث لصحيفة "عكاظ"، لفت برومو إلى أنّ "إيران صنعت طائرات من دون طيار "درون"، وكلفت ذراعها حزب الله اللبناني بمهمة إيصالها إلى الميليشيات الحوثية عبر البحر إلى اليمن، وقد اعتدى الحوثيون بها على الأراضي ".

وكشف برمو أنّ "مقر صناعة الطائرات "درون" يقع في أحد مراكز البحوث العلمية في مصياف، وهو من أبرز المراكز التي تنتج هذه الطائرات بخبرات إيرانية". 

وأوضح أن "إيران زودت كلاً من النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات الحوثية بطائرات "أبابيل"، وهي طائرة انتحارية تحمل رؤوساً متفجرة، وتصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة".

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