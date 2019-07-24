حركة الشباب الصومالية المتطرفة تتبنى مسؤولية تفجير بلدية مقديشو

أعلنت حركة الشباب المتطرفة، عن تتبنى مسؤولية تفجير بلدية مقديشو، الذي استهدف مقر البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو ، والذي نتج عنه مقتل عدد من مسؤولي الحكم المحلي فيما أصيب آخرون. وقالت الحركة في بيان لها، وفقاً لما ورد عن "العربية" إن عملية مقديشو كانت تهدف لاغتيال المبعوث الأممي للصومال جيمس سوان.

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