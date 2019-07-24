أوضحت الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن الانباء المتداولة عن وجود جثث بالادارة غير دقيقة، وانما بطرفها صور فوتوغرافية للتوثيق الجثث مجهولة الهوية وتسليمها فورا الى المشرحة دائرة الاختصاص.
وأكدت في بيان أن التيم الفني للادارة يقوم بعمل روتيني بزيارة مسرح الحادث ورفع بصمات وجمع وتحريز الأدلة المادية الموجودة بمسرح الحادث بغرض الفحص المعملي بالمختبر الجنائي.
وتابع البيان في حالة جثث مجهولي الهوية يتم الإحتفاظ بالصور في الإرشيف الخاص بوحدة التعرف على مجهولي الهوية التابعة لدائرة مسرح الجريمة بالأدلة الجنائية مع تدوين رقم وتاريخ البلاغ وقسم الشرطة دائرة الإختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر الأدلة الجنائية: ليست لدينا جثث لمجهولين الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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