الجيش الوطني يقتل 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي شمال الضلع

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع استراتيجية، شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد، عقب معارك ضارية تكبدت فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 30 قتيلاً في صفوفها.

وحررت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، الأربعاء، مناطق موقع، والحمراء، والأقواز، والعظم، بالإضافة إلى قرى القهرة، وصولان، والرفقة، غرب منطقة مريس، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني.

وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر من 30 عنصراً حوثياً، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

واستعادت قوات الجيش الوطني خلال المعارك، عربات مدرعة وعدداً من الأطقم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.