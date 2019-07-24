أكثر من 173 ألف طالب يكملون التقديم

أكمل (173,458) طالباً وطالبة إجراءات التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي، بنسبة تخطت الـ(90%) من العدد الكلي المتوقع للتقديم في الدور الأول، والمقدر بـ(191,209) طلاب.

وتوقع المهندس وليد محمد المبارك المدير العام لمركز المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخطي الطلاب نسبة الـ(100%) من العدد المتوقع خلال اليوم واليوم الأخير للتقديم والذي من المتوقع أن ينتهي منتصف ليلة غد الخميس، وأشار وليد إلى أن الإدارة العامة للقبول تتوقع نسبة 52% من مجموع الطلاب الناجحين للتقديم لمؤسسات التعليم العالي في الدور الأول، مبيناً أن هذه النسبة وضعت وفقاً لمؤشرات وقراءات التقديم في السنوات السابقة.

وحسب القراءة الفاحصة للتقرير اليومي الذي يصدره مركز المعلومات بالوزارة عن سير عملية التقديم الإلكتروني، نجد أن ولاية البحر الأحمر قد تخطت نسبة الـ(100%) المتوقعة للتقديم حيث بلغت نسبة الطلاب الذين أكملوا التقديم وقاموا بتسليم استماراتهم الإلكترونية بنسبة 123.7% من مجموع طلاب الولاية المتوقع تقديمهم خلال هذه الفترة، محافظين بذلك على صدارة ولايتهم لبقية الولايات، تلتها الولاية الشمالية بنسبة 113.7% وجاءت ولاية نهر النيل ثالثة بنسبة 108%، وولاية شرق دارفور رابعة بنسبة 106.3%.

هذا وقد تجاوزت ولايات شمال دارفور وسنار والخرطوم والنيل الأزرق، نسبة التسعين في المائة، بينما تجاوزت بقية الولايات نسبة الثمانين في المائة، قبل يوم من انتهاء التقديم، والذي من المتوقع أن يشهد حراكاً واسعاً من الطلاب وأسرهم لتسليم الاستمارة الإلكترونية، خاصة وأن المتعاملين مع النظام من شراء الاستمارة الورقية وبدء اختيار الرغبات قد بلغ عددهم (192864) طالباً وطالبة بزيادة (1655) طالباً وطالبة عن العدد المتوقع وبنسبة 100.8%.