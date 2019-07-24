عاجل.. مقتل مسؤولين محليين وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري في الصومال

قُتل اليوم الأربعاء، عدد من مسؤولي الحكم المحلي فيما أصيب آخرون إثر تفجير انتحاري استهدف مقر البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو.
ونقل راديو "دالسان" المحلي، مساء اليوم الأربعاء، أن "التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر البلدية ظهر اليوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسؤولين المحليين في مقاطعات مقديشو الذي كانوا يعقدون اجتماعا لبحث الأوضاع في مقر البلدية".
ونقل الراديو عن المتحدث باسم حاكمية مقاطعة بنادر تأكيده أن "عمدة مقديشو وحاكم المقاطعة عبد الرحمن عثمان من بين الجرحى"، موضحا "هناك عدد من المسؤولين المحليين من بين القتلى".
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