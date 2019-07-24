هئية الدفاع عن المخلوع تعتزم دعوة كافة وسائل الاعلام لنقل المحاكمة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَت مصادر موثوقة، أنّ هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، تعتزم تقديم دعوة رسمية لأجهزة الإعلام المحلية والعالمية كَافّة، لحُضُور محاكمة البشير متى ما تم تحديد موعد لها.

وأبلغت مصادر مُقرّبة من الهيئة بأن هيئة الدفاع لم تتسلّم أيِّ خبرٍ رسمي يُفيد بتشكيل محكمة ولا تحديد قاضيها ومكانها المُزمع عقد الجلسات فيه، فيما أكّدت مصادر أنّ النائب العام أحال أوراق الدعوى الجنائية للسُّلطة القضائية.

وطبقاً للمصادر، فإنّ الحركة الإسلامية السودانية سَتحشد أنصارها لمُؤازرة البشير وحماية هيئة الدفاع أثناء المُحاكمة، وعَزَت المصادر الأمر لتوقعهم تجمُّع مجموعات من أعداء الحركة للتأثير على سير العدالة – حسب تعبيرهم. المادة السابقة دونالد بوث: أمريكا ألغت العقوبات على السودان لتحسين الأوضاع… المقالة القادمة التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية…. مُشكلات في ظروف استثنائية…

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