دونالد بوث: أمريكا ألغت العقوبات على السودان لتحسين الأوضاع…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال المبعوث الأمريكي لدى السودان دونالد بوث، إنّ بلاده ألغت العقوبات على الخرطوم في مُحاولة لتحسين الأوضاع، ونوّه إلى أنّ الوقت مازال مُبكِّراً للوصول الى حل نهائي في السودان.
وأضاف بوث: “نتحدث مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني”، وأكّد أنّ واشنطن تهدف إلى دعم الشعب السوداني للوصول إلى حَلٍّ يرضي الجميع.
وتحدث بوث، عن مشاكل حول تشكيل الحكومة الانتقالية، وأثنى على آمال الشعب السوداني في اختيار حكومة انتقالية مُرضية للجميع، وقال إنّ الدستور السوداني يجب أن يكفل حقوق المدنيين والعسكريين، وشدّد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تَشهد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
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