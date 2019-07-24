متلازمة فشل.. بقلم عمرابي محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ظللت اكرر وفي اكثر من مناسبة باننا نتعاطي الصحافة باحترافية عالية وكثيرا مانمنح مشاعرنا اجازة مفتوحة لا سيما حينما نتناول القضايا المفصلية.

*وبما اننا ظللنا ننتقد معظم قرارات مجلس كردنة لقناعتنا بانها قرارات غير مدروسة وغالبا ماتتم صناعتها خارج اطار المجلس

*وعليه ومن منطلق احترافي بحت فاننا نجد انفسنا ملزمون بالاشادة بقرار المجلس الاخير القاضي بالغاء فكرة المعسكر التحضيري الخارجي والاكتفاء بمعسكر داخلي

*شخصيا اعتقد جازما ان هذا القرار لم ياتي من فراغ بل هو انه نتاج لدراسة لحال وافرازات معسكرات الهلال الخارجية السابقة ومحصلاتها الفنية التي لم تبارح خانة الصفر والفشل علي الاطلاق وذلك بشهادة واعتراف الكاردينال نفسه.

*وحتي لايخرج علينا حارق بخور او مطبلاتي مبهور ويتهمنا بتضليل الجمهور فاننا نذكربان فشل المعسكرات واقع اعترف به رئيس الهلال حينما وصفها بالفاشلة

*وهنا دعوني اقدم فذلكة تاريخية قصيرة عن معسكر ات الهلال الخرجية الفاشلة علها تنجح في تنشيط ذاكرة البعض

*وقبل معسكر تونس الذي اعترف الكاردينال بفشله لازم الفشل معسكر الفجيرة لو تذكرون والذي تفجرت فيه الاوضاع وكثرت فيه الوشايات وتمت من خلاله اقالة الدكتور النطاس البارع عباس عبد الكريم وتقديمه ككبش فداء لتغطية امكن الفشل والخيبة التي عجزت شجاعة صناع القرار في الاعتراف بها انذاك

*ثم تلي ذلك معسكر تونس الفاشل جدا والذي شهد الكثير من المشاكل (والكلتشات ) وربما العراك وكنا الوحيدين الذين تحدثنا بمنتهي الصراحة والوضوح عن ذلك الفشل وماتسبب به القرار الارعن لكرنة بتعيين المشطوب سئ الذكري ضمن كادر الجهاز الفني ولازلت اذكر كيف هاج المطبلاتية وحارقي البخور علينا وشتمونا كعادتهم ووصفو المعسكر بالنموذجي والمثالي وبالناجح

*ولكن لان الغربال لايحجب ضوء الشمس استشعر الكاردينال خطورة الموقف بعد ان وصلته التقارير السرية عن حقيقة الوضع وحقيقة ماكتبناه فشد الرحال لتونس لسويعات فقط حاول من خلالها اعادة ترتيب اوراق المعسكر المبعثرة قدر الامكان لكن الاوان حينها كان قد فات.

*ليعود الفريق بعدها للخرطوم ويطير منها لبورتسودان ليواجه قورماهيا بحضور الكاردينال ليظهر الفريق بمستوي متواضع جدا عكس ماكان يروج له اعلام النفخ والكذب مما جعل الكاردينال يغادر الاستاد عقب الشوط الاول غاضبا بعد ان اكتشف حجم الخدعة التي تعرضها له هو وجمهور الهلاال من مطبلاتيه ومن اعلامه السالب

*ثم تكرر ذات السيناريو (بالكربون ) في معسكر الدفاع الجوي (الفاااااشل وستين فاااااشل )رغم كل (مساحيق وكريمات الطبالي الفاسدة )التي دلقها المطبلاتية عليه لاخفاء معالم الفشل الذي وضح من خلال شكل الفريق البائس

*ومن خلال النتائج المحبطة امام فرق (اهيف من الهيافة نفسها) من حيث المستويات الفنية وحتي المردود البدني

*ومن خلال ثورة اللاعبين الصامتة حينا والمكبوتة اعلاميا حينا اخر والتي اقتلعت في بداية المعسكر الموظف الجاسوس والذي سبقه رحيل نائب المنسق الاعلامي الاستاذ انس مستقيلا ومحتجا علي سوء الاوضاع.

*وهي الثورة التي اجبرت( سيلفي ) للاعتذار والانبراشة لاحد اللاعبين الكبار بعد ان تجسس علي محادثاته العائلية.

*ومن خلال جملة الاصابات المسكوت عنها (والمدسوسة ) من الراي العام والتي اجبرت المجلس للتعاقد علي وجه السرعة مع طبيب مازيمبي والحاقه بالمعسكر علي جناح السرعة

*الم اقل لكم ان فشل معسكرات الهلال الخارجية اشبه بالمتلازمة في عهد الكاردينال.

*العهد الذي بات يدار فيه الهلال كليا من خارج منظومة المجلس

*لكل هذا الذي ذكرت فانني اجد نفسي مع خيار المعسكر الداخلي علي الاقل هنا توجد صحافة رقايبة ترصد وتنقل مايحدث بمنتهي المهنية وليس هو كما الحال في النشرات الترويجية التي ترسل من الخارج وتفرض علي الصحف التي تؤدي فروض الولاء والطاعة للجماعة

*ادرك قبل غيري بان فكرة او مقترح المعسكر الداخلي ستحارب بقوة من اصحاب المصالح الذين اتخذوا من المعسكرات الخارجية موسم كبير( للقف واللهف )

*اخيرا ربنا يكضب الشينة

حكايات وحكايات

*ظلت المباريات الاعدادية تمثل هاجسا حقيقا لمعظم معسكرات الهلال الخارجية وتكفي هيافة مباريات معسكر الدفاع الجوي ومن قبله معسكر الفجيرة.

*يمكن لادارة الهلال ان تعمل علي استجلاب فرق افريقية علي اعلي مستوي للتباري معه في الخرطوم قبل الدخول في معمعة البطولة الافريقية.

*ولاخوف من تكلفه احضار مثل تلك الفرق لان التجارب اثبتت انها تغطي نفسها من خلال عائدات البث وتذاكر الدخول.

حكاية اخيرة

من غير ميعاد