نجاة الشاعر ازهري محمد علي والقدال من موت محقق بطريق الخرطوم مدني….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أنقذت العناية الإلهية الشاعر أزهري محمد علي وبرفقته محمد طه القدال من موت محقق بعد تعرضهما لحادث سير مروري بشارع “الخرطوم – مدني” عقب مشاركتهما في ندوة سياسية لقوى الحرية والتغيير بقرية (ألتي)، وبحسب صحيفة السوداني طمأن الاثنان الأهل والأصدقاء على صحتهما وأنهما بخير، في الوقت الذي خف عدد من معجبيهما للإطمئنان عليهما. المادة السابقة الحوار.. بقلم اسحق فضل الله المقالة القادمة متلازمة فشل.. بقلم عمرابي محمد عبد الماجد

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