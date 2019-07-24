إليكم.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ليس هناك من منطق يبرر تأخير تشكيل الحكومة الانتقالية أكثر مما حدث، الحُجة التي ساقها قادة الجبهة الثورية لتأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد حسم ملف السلام، ليست مقنعة ولايسندها أي منطق مقبول.

كل الدلالات والمؤشرات تعكس بصورة أو بأخرى أن الحجة التي دفع بها قادة الجبهة الثورية هي محاولة لتعطيل قطار الحكومة الانتقالية في محطة “أديس” بالقدر الذي يُمكنهم من ارتداء “بدلاتهم” الأنيقة، وإحكام ربطة العنق لحجز مقاعد مريحة في قطار السلطة الجديدة..مقاعد تتناسب مع حجم النضال المسلح و”التضحيات” التي قدموها كما هو سائد في المفاهيم التي جاءت الثورة لتصحيحها..

من السوء بمكان، أن تطلب ثمن النضال والتضحية التي تقدمه لأمتك وشعبك وأهلك بأن تصبح رئيساً أو وزيراً، أو تتقلد أي منصب كمكافأة لسنوات النضال والمعارضة..

إذا كان قادة الجبهة الثورية أو بعض رموز فصائل قوى الحرية والتغيير “عيونهم” على بعض المواقع والمناصب ينظرون إليها على أنها ثمناً للنضال أو مكافأة مستحقة فإنهم بحاجة أولاً إلى تصحيح هذه المفاهيم البالية والممارسات الخاطئة، فيجب أن يتعلموا أولاً من ثورة الوعي والاستنارة أن التغيير الذي قاده الشباب السوداني ودفعوا أرواحهم رخيصةً لأجله، جاء لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة التي أقعدت بلادنا وكبّلتها بالسلاسل والقيود، وجاء لأجل السلام والحرية والعدالة..سلام في كل ربوع السودان.

يجب أن يعلم القادة القابعين في “أديس”، أن ثورة الشباب تفجرت من أجل إزالة التشوهات التي أوجدتها ممارسات النظام السابق الذي أفسد الحياة السياسية، وجعل الوظائف والمناصب العامة في الدولة ثمناً لشراء الولاء السياسي، واستكمال صفقات السلام المنقوص والمشبوه، وهي ممارسات فاسدة كان يلجأ إليها لضخ الدم في شرايينه للبقاء في السلطة أكبرة فترة ممكنة..

الآن جاءت ثورة الوعي والتضحيات من أجل إصلاح ما أفسدته ممارسات النظام المخلوع، ولتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة.

فالحصة ـ كما يقول الثوّارـ “وطن”.. وطن يحترق ويتآكل بسبب هذه الممارسات الفاسدة التي أرهقت خزينة الدولة بشراء الذمم والولاءات، وتقديم الفاشلين للمناصب المعروضة للترضيات و”الإسكات” وشراء “الصمت” وإبعاد الكفاءات، وكان نتيجة هذه السياسات المحفزة للابتزاز طلب الحقوق والخدمات والمناصب بـ”البندقية” ومن نتائجها أيضاً انشقاق الأحزاب والحركات وتناسلها حتى بلغت مبلغاً لم تبلغه بلاد في العالمين.

جاءت الثورة من أجل إنهاء هذه المفاهيم، ولذلك كان لابد من سد الطريق أمام المحاصصة الحزبية وتشكيل حكومة كفاءات..

أعود وأقول ليس شرطاً لتحقيق السلام في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة أن يتقلد قادة الجبهة الثورية المناصب الرفيعة في الحكومة المقبلة. فليكن الاتفاق على ملف السلام والترتيبات الأمنية وتُوكل مهمة تنفيذه إلى حكومة الكفاءات، كما يمكن أن يتقلد أي شخص ذو كفاءة من الجبهة الثورية، أو تجمع المهنيين أي منصب في الحكومة دون أن يكون المنصب ضمن كوتة “حزبية” أو “حركية”، أو أية صفقة أخرى..

اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.