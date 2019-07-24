محمد ناجي الأصم: النضال المسلح لا يستوجب المشاركة في السلطةالانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال تجمع المهنيين إن النضال المسلح لا يستوجب المشاركة في السلطة والحكومة للكفاءات وليس للمحاصصة. وقال المتحدث باسم التجمع محمد ناجي الأصم في مقابلة مع (الإنتباهة)، إن النقطة الخلافية هي نقطة وحيدة تتعلق بتشكيل السلطة الانتقالية هل يكون قبل الوصول للسلام ام بعد, لافتاً الى أن النقاش مستمراً، وأضاف “سنصل لاتفاق مرضٍ”.

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