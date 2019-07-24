فلانابي وعلانابي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> يا قوم.

> الانتماء للكيانات هو موقف واختيار.

> نحترم الانتماءات المختلفة.

> لأننا نؤمن بالرأي الآخر.

> والتعصب في ممارسة الانتماء يكون محموداً ومرغوباً فيه اذا كان تعصباً ايجابياً.

> لأن في التعصب الإيجابي حرباً على التعصب السلبي.

> ولأن التعصب الايجابي هو حب واخلاص ووفاء.

> وفي كل الأحوال يكون الكيان المنتمي اليه هو المبجل والمقدس والقيمة العليا.

> ولكن.

> في مجال الرياضة ظهرت بعض العيوب التي شكلت تشوهات للانتماء.

> لانها اما بجلت اشخاصاً اكثر من الكيان نفسه. او حاربت شخوصاً دون الاخذ في الاعتبار مضار تلك الحرب على الكيان وعلى تفويت فرصة استفادة الكيان من تلك الجهود المحاربة لشيء في نفس يعقوب وخلل في ترتيب القدسية.

> مثلاً.

> في النادي تلقي زول مريخابي.

> تلقي الزول ده بحب فلان اكتر من الكيان ذاتو.

> ويكره من سواه وهو علان.

> زي ده بكون علانابي اكثر من كونه مريخابي.

> ويحب الخير للمريخ في عهد فلان.

> ولا يتخيل الكيان الا في وجود فلان.

> لذا لا يقبل علاناً ولا المريخ في عهد علان اطلاقاً.

> وكذلك الحال.

> العلانابي يكره فلاناً حد التحريم.

> كره يقلص مساحات حب الكيان في قلبه ليتمدد فيها كره فلان.

> هذا بالطبع لا يحب الخير للمريخ الا في عهد علان وبس.

> الاول نطلق عليه فلانابي المريخابي.

> لأن محبة فلان عنده مقدمة على محبة الكيان.

> والتاني نطلق عليه علانابي المريخابي.

> لأن كره فلان عنده يسيطر على كل قلبه ولا يترك مساحة لحب المريخ.

> لذا الدعوة مقدمة للفلانابي والعلانابي لخلع ثوبيهما وارتداء ثوب المريخ الانيق ليستمتعا بوصف مريخابي.

> وهنا اسأل صديقي الكارديلانابي.

> كردنة جا؟

> طيب ليه؟

> بالتأكيد رد الكاردينالابي سيختلف عن رد الاربابابي الذي يختلف بدورة مع رد البريرابي.

> والقول بالتأكيد عند الهلالابي.

> فهل تبقى بمساطب الهلال من يستحق ان نصفه بالهلالابي؟

> ام انقسمت الناس بين كاردينالابي واربابابي وبريرابي؟

> دائماً الانتماء للاشخاص يضعف الانتماء للكيان.

> القصة دي زي قصة الاحزاب زمان.

> فالناس لا تعنيهم مصلحة الوطن الا اذا كانت عن طريق حزبهم.

> وبالتأكيد يكيدون لافشال صالح الوطن اذا كان مدخله حزب آخر.

> لذا خسر الوطن كثيراً وطويلاً ووصل كيلو الطماطم في ارض الطمي الى ميتين وخمسين الف جنيه.

> والسعيد بشوف في غيرو.

> فكونا من الولاءات للاشخاص.

> واجعلوا الانتماء المطلق حقاً مقدساً للكيان الذي يعلو ولا يعلى عليه.

> مع الاحتفاظ بكل جمائل الاشخاص من خلال ما قدموه لانديتهم.

> لأن الاعتراف بجميل من قدم للكيان هو في حد ذاته سلوك يبين عمق الانتماء لنفس الكيان.

> المهم.

> مريخاب الدمازين لا ننكر لهم موكبهم الرهيب لاستقبال الزعيم عندما انسحب الهلال من لقائنا الذي كان مقرراً له ان يقام بالدمازين.

> شفوت الدمازين حمر لمن غلط.

> مريخاب لي بهناك.

> لكن.

> هل ستصبح حناجرهم سقوفات للملاعب من الامطار والدنيا خريف؟

> هل تتوفر صالات اعداد البدن تحت راياتهم الحمراء؟

> هل سيشعلون انفاسهم مبيدات لحشرات الخريف؟

> نشكر السيد الوالي على كرمه.

> ونشكر جماهير الدمازين على ترحابهم.

> ونشكر أسد علي.

> اقصد علي أسد.

> ولكن الرأي عندنا ان المكان غير مناسب اقل شئ للزمان.

> الدنيا خريف يا ناس.

> المهم.

> يعني نفهم أسي انو الاستئنافات قالت للانضباط الغي العقوبة واستدعي بكري وجيبيهو لي حي؟

> وهل إدانة بكري كانت استناداً إلى تقرير الحكم ام الى تقرير المراقب ام الى تقرير المصير؟

> غايتو لو الى تقرير الحكم.

> بكري ده الا يكون بعد رجع البيت رسل للحكم ده في الواتساب.

> اما اذا إلى تقرير المراقب.

> الزول ده راجعوا نظرو.

> ولكني.

> ما داير اصدق انو لجان الاتحاد دي فيها الفلانابي والعلانابي.

> وحقو الفلاناب ديل ما يخافوا من فلان.

> فلان ده تاني ما بجي

> ولا شنو يا روشا؟

> ايها الناس.

> هدية الفنان النصري سيدا للمريخ.

> كانت لاعب حريف وقع على كشوفات الاشبال وسط ايقاعات الدليب ورنة الطمبور.

> شكراً يا نصري.

> شكراً يا سيدا.

> شكراً يا شفت الشمال.

> ايها الناس.

> إن تنصروا الله ينصركم.

> أها.

> نجي لي شمارات والي الخرتوم.

> والينا.

> لو دايرين ننوم يقولوا السعودية.

> لو دايرين نقوم يقولوا قطر الفتية.

> ولو دايرين نفكر يقولوا الإمارات العربية. > الناس دي ما عارفة نحنا السودان دولة قدييييمة.

> كنا الراعي لما الناس كانت رعية.

> كلمهم يا والينا.

> نحنا دولة قديييييمة ديمقراطية ما بتحتاج زول يفكر ليها.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال: وما بتسمح لزول يتدخل فيها.. وكشر وزمجر ومشى على العمود.

وإلى لقاء.

سلك