اعتقالات واسعة لقيادات عسكرية واسلامية متهمة بالتخطيط لمحاولة انقلابية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة عن اعتقال مسؤولين عسكريين بارزين من بينهم رتب عليا وضباط وقيادات إسلامية بارزة وإخضاعهم للتحقيق. وبحسب المصادر فقد تم اعتقال كل من رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، و القيادي الإسلامي ووزير الخارجية الأسبق علي كرتي والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الان أية توضيحات حول حملة الاعتقالات الا ان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان حميدتي كشف أمس خلال حديث في لقاء جماهيري بأمدرمان عن وجود خيانة داخل منظومتهم تقف وراء محاولات تشويه صورة المجلس العسكري وإعتدت على متظاهرين وناشطين.