جهاز الإحصاء ينفي صلته بنتائج مؤشرات سوء التغذية

نفى الجهاز المركزي للإحصاء صلته واعتماده لنتائج المسوحات القومية التي صدرت مؤخرا مثل ارتفاع مؤشرات سوء التغذية والانيما لدى الأطفال والأم وارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.

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وأكد الجهاز في بيان بحسب (سونا) اليوم أن نتائج المسوحات القومية لا يعتد بها إلا إذا كانت معتمدة لديه للمعايير الدولية التي يلتزم بها.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة كان قد دشنت أمس نتائج مسح بفندق كورنثيا وبحضور وكيل وزارة الصحة حول مؤشرات ارتفاع نسب سوء التغذية والأنيما لدى الأطفال والأم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)