اعتقال قادة عسكريين وقياديين مدنيين بنظام البشير بتهمة انقلاب وتنقلات واسعة في الجيش

وأوضح المصدر المطلع في تصريح للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن”حملة الاعتقالات شملت قياديين اثنين من رموز النظام السابق”.

وأشار إلى أن “تحرك الضباط المعتقلين منذ وقت متأخر من مساء الثلاثاء لتنفيذ المخطط”.

ورفض المصدر ذكر أسماء ورتب الضباط الذين وصفهم بـ”رفيعي المستوى”.

وأوردت وسائل إعلام محلية، أن حملة الاعتقالات طالت رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش، اللواء بحر الدين أحمد بحر.

وذكرت مصادر إن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن”.

وحصلت ” أخبار الخليج 365” على وثيقة تشير إلى حركة تنقلات واسعة بين الرتب العليا في الجيش السوداني .

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وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ الثلاثاء أمرا بالتحرك لعشرة ضباط برتبة لواء للتنقل بين الإدارات العسكرية المختلفة.

وفي 12 يوليو أعلن المجلس العسكري الانتقالي إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، والتحفظ على قائدها.

وضبط على إثرها 7 ضباط في الخدمة و5 آخرين متقاعدين، و4 ضباط صف، بينهم قائد محاولة الانقلاب.

وفي يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، إفشال محاولتي انقلاب، شارك فيها عدد من الضباط وآخرون متقاعدون، ومجموعات سياسية.

وفي مايو الماضي، ذكر شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي أنهم أفشلوا محاولتين للانقلاب على الحكم، دون أن يقدم تفاصيل أضافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)