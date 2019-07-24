إحباط محاولة إيرانية لتجنيد عناصر للتجسس على إسرائيل

كشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشين بيت، عن إحباط محاولة شبكة إيرانية تجنيد عناصر في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة للتجسس انطلاقاً من سوريا.
جاء ذلك خلال بيان للجهاز، اليوم الأربعاء، موضحًا أن «الشبكة عملت من الأراضي السورية بتوجيه إيراني وبقيادة مواطن سوري يسمى (أبو جهاد) سعت لتجنيد العملاء من خلال التواصل معهم عبر حسابات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات الاستخباراتية وارتكاب العمليات الإرهابية».
لكن البيان لم يذكر عدد أو هوية المشتبه بهم أو ما إذا كان تم اعتقالهم أو توجيه التهم إليهم، لكنه أكد أن العملية الإيرانية المفترضة تم اكتشافها «في الأشهر الأخيرة».
وطلب من العملاء الذين تم تجنيدهم جمع المعلومات عن قواعد عسكرية ومنشآت أمنية حساسة وشخصيات ومراكز شرطة ومستشفيات وغيرها، وذلك في إطار تحديد أهداف لتنفيذ عمليات إرهابية في إسرائيل بمبادرة إيرانية.
وتابع البيان أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية انطلقت بعملية واسعة النطاق في أبريل الماضي لإحباط هذه المحاولة الإيرانية، وتم اكتشاف ورصد نشاط هذه الشبكة منذ بدايتها.
وأكد «مراقبة عناصر المخابرات الإيرانية في الخارج والأشخاص الذين وافقوا على التعاون معهم في إسرائيل وفي الضفة الغربية.
وأشار الجهاز إلى أشخاص وافقوا للعمل مع الشبكة في سوريا نقلوا معلومات حتى أنه كانت هناك نية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية سواء مدنية أم عسكرية.
كما أكد أن الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين رفضوا التعاون مع من توجه إليهم لأنهم اشتبهوا بأن جهة معادية تقف وراءه مما دفعهم إلى قطع الاتصال معهم.
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