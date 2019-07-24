الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن العميد "عرعار" قائدا للدرك

وقع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مرسوما رئاسيا، تم بموجبه إنهاء مهام العميد الغالي بلقصير من على رأس قيادة الدرك الوطني.
كما وقع الرئيس بن صالح مرسوما، يقضي بتعيين العميد عبد الرحمان عرعار قائدا للدرك.
وحسب "النهار" الجزائرية، قد شغل العميد عرعار في وقت سابق منصب قائد أركان الدرك الوطني، وقبلها قائدا جهويا للدرك بالبليدة.
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