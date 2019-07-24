اتهامات للنظام السابق بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية

نقلت تقارير صحافية عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الاركان المشتركة، الفريق أول هاشم عبد المطلب، أدلى باعترافات بمزاعم ضلوعه في محاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، فيما ينتظر أن يصدر المجلس العسكري بيان يوضح فيه ملابسات توقيف قادة عسكريين.

وبحسب المصادر فإن عبد المطلب أكد تلقيه توجيهات من اميره في الحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن بتنفيذ انقلاب لصالح الاسلاميين والنظام السابق.

وذكرت التقارير أن المجلس العسكري شن حملة اعتقالات واسعة مساء الثلاثاء طالت 18 ضابطا من كبار قادة الواحدة في الجيش السوداني برتبة فريق واخرون برتبة لواء، وضباطا بجهاز الامن والمخابرات.

كما ألغت السلطات القبض على الامين العام للحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن ووزير الخارجية الاسبق، علي كرتي، وهما من ابرز قادة الاسلاميين والنظام السابق، ويشتبه في تورطهم وراء العسكريين في مزاعم المحاولة الانقلابية.

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وطالت الاعتقالات بحسب مايتردد على نطاق واسع، رئيس هيئة الاركان المشتركة، الفريق أول هاشم عبدالمطلب وقائد المنطقة المركزية بالخرطوم اللواء بحر احمد بحر ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء محي الدين احمد الهادي و قائد القوات الخاصة العميد الطالب يوسف وقائد ثان المدرعات اللواء عبدالعظيم على الامين، وقائد الدفاع الشعبي اللواء محمد حسان.

وكانت مصادر أكدت لــ"اخبار الخليج 365" اعتقال الزبير احمد الحسن، الامين العام للحركة الاسلامية من منزله مساء الامس.

وكان رئيس المجلس العسكري، الفريق اول الركن، عبد الفتاح البرهان، أكد في تصريحات سابقة احباط محاولات انقلابية داخل الجيش والقبض على مدبريها من الضباط.