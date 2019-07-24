الجامعة العربية تؤكد أهمية مستوى التمثيل النسائي لبناء السلام

دعت الجامعة العربية لإنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام بهدف تحقيق الأمن ونشر ثقافة السلام الشامل وتعزيز دور النساء بهذا الشأن في ضوء التحديات المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
وأوضحت رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة أن الدول العربية قطعت خطوات كبيرة في دعم التمكين السياسي للمرأة وتقلدها المناصب القيادية.
وقالت أبو غزالة خلال اجتماع اليوم الأربعاء لبحث مقترح إنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام: إن مقترح إنشاء شبكة عربية تضم النساء وسيطات السلام الذي تم عرضه على الدول الأعضاء أثناء أعمال اجتماع لجنة المرأة العربية بدورتها 38 المنعقدة بالجزائر في شباط 2019، جاء نتيجة الوعي بقضية ضعف التمثيل النسائي في عمليات الوساطة، والاهتمام بتعزيز دورهن في صنع السلام الشامل.
ودعت لحشد الجهود من أجل توفير الدعم اللازم والموارد لتفعيل مقترح إنشاء الشبكة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية الأخرى وتبادل الخبرات والعمل على إدماج نساء المنطقة العربية بعمليات صنع السلام والوساطة والحوار.
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