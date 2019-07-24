السويد تجري محادثات مع أطراف دولية بشأن ناقلة النفط المحتجزة

أعلنت السويد، اليوم الأربعاء، أنها تجري محادثات مع إيران وبريطانيا وآخرين، بشأن الناقلة التي تملكها شركة سويدية وترفع علم بريطانيا، واحتجزتها إيران في مضيق هرمز، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان، إن ”السويد تشعر بالقلق إزاء التطورات في مضيق هرمز“، مشددة على ضرورة ”حماية حرية الملاحة، في ضوء الخطورة الشديدة للوضع في المنطقة“، متمنية أن تساهم الخطوات التي يتم اتخاذها في تهدئة التوتر.

وأضافت الوزارة أن ”السويد تجري حوارًا على مستويات مختلفة مع المملكة المتحدة وإيران وأطراف معنية أخرى، ونأمل في التوصل إلى حل للقضايا وتهدئة الوضع المتوتر“.

وكانت بريطانيا قد وصفت احتجاز إيران للناقلة ”ستينا إمبيرو“ في مضيق هرمز، الجمعة الماضي، بأنه ”عمل عدائي“، وقال وزير الدفاع البريطاني، إن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.