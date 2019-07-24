انتشار كثيف للجيش والدعم واعتقالات تطال قيادات النظام البائد

يجري في هذه الأثناء إنتشار كثيف مسلح للجيش والدعم السريع في مداخل المدن الثلاث في الخرطوم والكباري وسط صمت المجلس الانتقالي العسكري.

وشهدت العاصمة مساء أمس وصباح اليوم حملة إعتقالات كبيرة طالت قيادات بالجيش وقيادات سياسية موالية للرئيس المخلوع عقب محاولة انقلابية فاشلة حسب مصادر أمنية.

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