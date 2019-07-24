عاجل.. سقوط صواريخ على جنوب سورية يُرجح اطلاقها من إسرائيل

أُطلقت صواريخ يعتقد انها اسرائيلية باتجاه مناطق في جنوب سورية صباح الأربعاء مستهدفة "مواقع عسكرية" تابعة للنظام السوري أو حلفائه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد إن "صواريخ يرجح انها اسرائيلية" استهدفت مناطق في جنوب سوريةا قريبة من مرتفعات الجولان، بينها "تل الحارة في محافظة درعا ومنطقتي نبع الصخر وتل الأحمر في محافظة القنيطرة".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "انطلقت الدفاعات الجوية للنظام بعد صواريخ سقطت بشكل مؤكد بعضها وصل لأهدافه". وتحدث المرصد عن وقوع "خسائر بشرية ومادية" من دون ان يعطي تفاصيل اضافية.

من جهتها أفادت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء أن "العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي وبأن أضرار العدوان اقتصرت على الماديات".