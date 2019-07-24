انشاء معابر بشمال دارفور

أشاد المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور المهندس الماحي الشيخ محمد بالجهود المبذولة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة أبوالسرة الهندسية لإنشاء عدد من المعابر بالمدينة. وذلك في اطار تنفيذ مبادرة لربط مناطق الاستقرار بالخدمات وربط المنتج بالمستهلك لتحقيق الاستقرارووجه خلال لقائه اليوم بمكتبه بمقر الوزارة بالفاشر مديري مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة أبوالسرة الهندسية. كان ذلك بحضور مدير إدارة الطرق بالولاية المهندس سيف اليزل عبدالماجد، بضرورة معالجة الاخطاء التي ادت إلى انهيار معبر حي النصر بالفاشر

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