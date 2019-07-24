جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر

وفي أول كلمة له عقب تسلمه منصبه رئيسا للوزراء في بريطانيا، قال جونسون خلا مؤتمر صحفي: أيا كانت الخطة سنكون مستعدين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: سنكون مضطرين للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر بلا اتفاق حال عدم التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، وأن خروجنا هو احترام لقرار الشعب البريطاني.
وأكد جونسون، سأكون رئيس وزراء للجميع، وسنعمل على رفع الأجور وزيادة فرص العمل.
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