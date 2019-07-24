جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر

تولى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي، بعد الانتخابات التي جرت داخل الحزب الاثنين.

وفي أول كلمة له عقب تسلمه منصبه رئيسا للوزراء في بريطانيا، قال جونسون خلا مؤتمر صحفي: أيا كانت الخطة سنكون مستعدين للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: سنكون مضطرين للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر بلا اتفاق حال عدم التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، وأن خروجنا هو احترام لقرار الشعب البريطاني.