صحفى تركى شهير يتنازل عن جنسيته احتجاجًا على غياب حرية الصحافة

في خطوة تعد الأولى من نوعها في تركيا، أعلن الصحفي التركى الشهير أحمد نسين، أنه سيتقدم غدًا بطلب للسلطات التركية من أجل التخلي عن الجنسية التركية، اعتراضًا على تضييق الخناق على الصحافيين في البلاد وفقا لما نشرته صحيفة "الزمان" التركية.

وأضاف نسين أنه لم يتمكن من الحصول على جواز سفر، على الرغم من أن المحكمة برّأت ساحته من تهمة دعم تنظيم إرهابي في قضية صحيفة “أوزجور جوندام”.

وعبر حسابه بموقع تويتر، أفاد نسين أن السلطات التركية اعتقلته بسبب توليه رئاسة تحرير صحيفة "أوزجور جوندام" ليوم واحد وتضامنه مع زملائه الصحافيين لعاملين لديها، غير أنه على الرغم من تبرئة المحكمة له لم يتمكن من الحصول على جواز سفر إلى الآن

وأوضح نسين أنه سيتقدم بطلب غدا للتنازل عن جنسيته التركية.

جدير بالذكر أن نسين كان يُحاكم برفقة كل من أرول أوندر أوغلو وشابنام كورور فنجانجي بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، على خلفية مشاركتهم في حملة تولي رئاسة تحرير صحيفة “أوزجور جوندام” بالتناوب، غير أن المحكمة قضت ببراءته في السابع عشر يوليو الجاري.