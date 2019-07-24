المالية تؤكد استقرار السيولة في البنوك والمصارف

أكدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي توفر السيولة في البنوك والمصارف، وتغذية الصرافات الآلية بصورة مستمرة، لمواجهة احتياجات المواطنيين خلال الفترة المقبلة. وقال وكيل الوزارة، عبدالمنعم الطيب في تصريح لــــ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن تغذية البنوك والصرافات تتم بصورة راتبة لتسهيل أمور المواطنين. واشار إلى أنهم في إنتظار تكوين الحكومة الجديدة لوضع السياسات الجديدة للوزارة لتكون موحدة مع سياسات المرحلة الإنتقالية.

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