قيادات تلتقي بالوفد القطري وإثيوبيا تمنعهم من دخول أراضيها

كشفت مصادر أن إثيوبيا قررت طرد اثنين من قادة الحركات المسلحة السودانية، بعد اجتماعهما قبل 3 أسابيع، بالمسؤول عن الملف السوداني في المخابرات القطرية، مطلق القحطاني.
وأوضحت المصادر أن مطلق القحطاني عقد اجتماعا قبل 3 أسابيع، في منزل السفير القطري بأديس أبابا، حضره اثنان من قادة الحركات المسلحة، هما الطاهر حجر، وهو زعيم إحدى الحركات المسلحة، وهادي إدريس زعيم “حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي”، وهو عضو في الجبهة الثورية.
وعلى إثر هذا الاجتماع، أصدرت السلطات الإثيوبية قرارا بمنعهم من دخول البلاد.
كما أفادت المصادر بأن السلطات الإثيوبية أمرت قبل أيام بترحيل رئيس “حركة العدل والمساواة” السودانية، جبريل إبراهيم، بعد اجتماعه بالسفير القطري بمنزله، لافتة إلى أن تدخلات من الوساطة الأفريقية والإثيوبية أوقفت القرار.
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